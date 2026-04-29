Трамп пообещал раскрыть интересные документы об НЛО
- 29.04.2026, 22:54
Они будут опубликованы уже в ближайшее время.
Власти США в ближайшее время опубликуют все доступные документы на тему неопознанных летающих объектов (НЛО), заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции, приуроченной к возвращению экипажа космической миссии Artemis II.
«Мы собираемся выпустить столько документов (на тему НЛО — прим.), сколько сможем в ближайшем будущем... Я думаю, кое-какие из них будут очень интересными», — сказал он, отметив, что по какой-то причине тема внеземной жизни продолжает волновать американцев.
В феврале президент США поручил министру обороны страны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы о внеземной жизни, неопознанных воздушных явлениях и НЛО.