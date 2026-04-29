29 апреля 2026, среда, 22:58
Трамп пообещал раскрыть интересные документы об НЛО

  • 29.04.2026, 22:54
Трамп пообещал раскрыть интересные документы об НЛО
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: GETTY IMAGES

Они будут опубликованы уже в ближайшее время.

Власти США в ближайшее время опубликуют все доступные документы на тему неопознанных летающих объектов (НЛО), заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции, приуроченной к возвращению экипажа космической миссии Artemis II.

«Мы собираемся выпустить столько документов (на тему НЛО — прим.), сколько сможем в ближайшем будущем... Я думаю, кое-какие из них будут очень интересными», — сказал он, отметив, что по какой-то причине тема внеземной жизни продолжает волновать американцев.

В феврале президент США поручил министру обороны страны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы о внеземной жизни, неопознанных воздушных явлениях и НЛО.

Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов