Трамп пообещал раскрыть интересные документы об НЛО 29.04.2026, 22:54

ДОНАЛЬД ТРАМП

Они будут опубликованы уже в ближайшее время.

Власти США в ближайшее время опубликуют все доступные документы на тему неопознанных летающих объектов (НЛО), заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции, приуроченной к возвращению экипажа космической миссии Artemis II.

«Мы собираемся выпустить столько документов (на тему НЛО — прим.), сколько сможем в ближайшем будущем... Я думаю, кое-какие из них будут очень интересными», — сказал он, отметив, что по какой-то причине тема внеземной жизни продолжает волновать американцев.

В феврале президент США поручил министру обороны страны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы о внеземной жизни, неопознанных воздушных явлениях и НЛО.

