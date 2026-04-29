Зеленский: Позиции Украины на поле боя сейчас самые сильные за последние 10 месяцев 4 29.04.2026, 22:15

Россия не побеждает.

Положение Украины на поле боя улучшилось за последние несколько месяцев, а Россия не побеждает в войне.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью NewsMax.

«Кстати, Россия не находится в сильной позиции. Они не побеждают. Мы находимся в лучшей позиции за последние 9–10 месяцев, я имею в виду на поле боя, но в любом случае лучше остановить войну», - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что Украина устояла перед давлением партнеров, которые призывали уменьшить удары по российской энергетической инфраструктуре из-за глобальных энергетических проблем, связанных с Ближним Востоком.

«Мы получили сообщение от партнеров, что из-за этой проблемы на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать определенную инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал «нет», мы будем реагировать... никто не предлагал нам энергетическое перемирие. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым образом», - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина оказывала помощь за пределами Европы, в частности - поддержку, связанную с операциями США, хотя он предположил, что об этом сотрудничестве, возможно, не сообщалось публично.

«Во-первых, то, что мы сделали, мы отправили нескольким странам, которые нас об этом попросили, и не только на Ближнем Востоке», - сказал он.

«Некоторые различные учреждения в Соединенных Штатах также попросили нас о поддержке, и, конечно, мы являемся партнерами, и мы решили это сделать», - отметил Зеленский, указав, что это включало помощь американским базам.

«Если Соединенные Штаты считают, что они нас не просили, - ладно», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com