Экономика РФ замедляется во всех отраслях 1 29.04.2026, 22:05

Российская экономика закончила квартал падением впервые с 2023 года.

Российская экономика завершила первый квартал 2026 года в минусе, отчиталось в среду Минэкономразвития РФ, передает The Moscow Times.

За январь–март ВВП сократился на 0,3% в годовом выражении, несмотря на рост в марте (+1,8%), которого оказалось недостаточно, что перекрыть спад января (-1,8%) и февраля (-1,8%). Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года, и как итог: экономика потеряла треть роста, показанного в прошлом году (1%).

Экономическая динамика в России существенно ухудшилась в последние месяцы, констатирует Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности. Впервые с начала войны в рецессию скатилась несырьевая промышленность (-0,7% за квартал), а в некоторых отраслях начался полноценный обвал: производство одежды упало на 13,9%, выпуск в металлургии — на 10,1%. После ударов по НПЗ на 0,5% сократилось производство нефтепродуктов, второй год подряд в минусе производство продуктов питания (-0,2%).

«Экономика замедляется абсолютно во всех отраслях», — пишут аналитики «Вектор Капитал». Даже военно-промышленный комплекс, съедающий триллионы из бюджета, ушел в минус: выпуск «готовых металлических изделий», к которым статистика относит снаряды и бомбы, в первом квартале уменьшился на 0,8%.

Все это сопровождается сокращением инвестиционного импорта — прежде всего машин, оборудования и технологий, обращает внимание аналитик «Финама» Ярослав Кабаков: «Речь идёт уже не о временном замедлении, а о постепенном ослаблении будущего производственного потенциала экономики».

Сейчас экономика вошла в своего рода «сумеречную зону», указывает Клюге: с одной стороны — нарастающие внутренние проблемы, с другой — позитивные эффекты от войны в Иране и взлетевших цен на нефть. Российский сорт Urals, который еще в начале года продавали по $40 и выше, теперь стоит дороже $100 за баррель. А это, по расчетам ЦБ РФ, принесет в страну $58 млрд дополнительной сырьевой выручки и 1,7 раза увеличит торговый профицит.

Но ждать ускорения экономического роста не приходится, считает Сбербанк. Он ухудшил прогноз по темпам роста ВВП до 0,5-1%, поднял прогноз по инфляции (до 5-6%), а также сообщил, что бизнес впервые с 2022 года фиксирует падение оборотов. «Если раньше можно было говорить о том, что все проблемы — только в обработке, которая очевидно страдает от высокой ставки не так сильно зависит от потребительского спроса, то сейчас кажется, что экономика замедляется и на стороне широкого потребителя», — пишет «Вектор Капитал».

Повышение цен на нефть, связанное с конфликтом с Ираном, может принести дополнительно 1-3 триллиона рублей в бюджет в 2026 году, но едва ли исправит ситуацию в экономике, говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global: «Экономика сталкивается со значительными рисками, которые высокие цены на нефть избежать не помогут».

