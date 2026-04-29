Польские политики из противоборствующих партий сошлись в поединке ММА 29.04.2026, 21:32

1,322

Фото: sportowefakty.wp.pl

Они сводили не только политические, но и личные счеты.

Бывший депутат польской партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнецкий победил политика из партии «Конфедерация польской короны» Петра Корчаровского на турнире Prime MMA 16, сообщает sportowefakty.wp.pl.

По данным издания политики сводили не только политические, но и личные счеты. Оба были связаны в прошлом с популярной польской инфлюэнсершей Марианной Шрайбер.

С первого раунда преимуществом владел Чарнецкий. Начало боя выдалось хаотичным, но к концу первой пятиминутки он перешел в наступление. В следующих раундах Чарнецкий был активнее и чаще проявлял инициативу, тогда как Корчаровский пытался отвечать, но не смог переломить ход поединка.

После трех раундов судьи единогласно отдали побед Чарнецкому.

Сам победитель после боя признался, что вышел на поединок с травмой. «Две недели назад я сломал ребро на спарринге. Я хотел закончить это в первом раунде, но у меня не хватило сил», — цитирует Чарнецкого sportowefakty.wp.pl.

Prime Show MMA 16 состоялось 25 апреля года в городе Ниса (Польша).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com