СМИ: Сына белорусского проповедника не депортируют в Беларусь

СМИ: Сына белорусского проповедника не депортируют в Беларусь1
- 29.04.2026, 21:22
Ему удалось подать заявление о возобновлении своего дела о международной защите.
Cына христианского проповедника Сергея Мельянца 22-летнего Ивана не депортируют из Польши в Беларусь. Ему удалось подать заявление о возобновлении своего дела о международной защите, сообщил Most.
«С Иваном все хорошо. Удалось его высвободить. Сотрудники Пограничной службы воздержались от процессуальных действий до моего приезда. И вместе мы прошли все процессуальные действия. Иван подал заявление о возобновлении своего дела о международной защите. Пограничная служба в течение 48 часов передаст это заявление главе Управления по делам иностранцев. Если он примет положительное решение, то дело будет возобновлено и все время рассмотрения Иван будет легально находиться в Польше», — рассказала юристка Ольга Добровольская.
Напомним, 29 апреля стало известно, что Ивана Мельянца прямо из дома в Варшаве забрали пограничники. Его отец рассказал, что сына хотят депортировать в Беларусь.
Как Сергей Мельянец пояснил «Медиазоне», вся его семья ожидает решения по международной защите в Польше. Дело его, его жены и пяти его несовершеннолетних детей рассматривают отдельно, еще двух совершеннолетних сыновей — отдельно. Совершеннолетним сыновьям пришел вызов на допрос у пограничников, однако они вовремя не увидели уведомление в почтовом ящике. В связи с этим дело сыновей было закрыто.