Стало известно, когда заработает ограничение на ввоз топлива из Беларуси в Литву 30.04.2026, 12:34

Литовский Сейм принял решение.

После того, как литовский Сейм принял решение о продлении санкций против России и Беларуси, был также запрещен импорт из этих стран более 200 литров топлива в стандартных автомобильных баках. Ограничение должно заработать с 3 мая, сообщила Таможня Литвы.

Теперь прописано, что в Литву запрещается ввоз топлива из Беларуси или РФ в стандартных баках, если объем топлива в них превышает 200 литров. Ограничение вступит в силу 3 мая 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Топливная поправка была принята к закону об ограничениях в отношении военной агрессии против Украины.

Напомним, на фоне американо-израильского конфликта с Ираном и блокировки Ормузского пролива в мире выросли цены на топливо. Расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на 22 миллиарда евро.

На 30 апреля средняя цена дизеля в Литве составляла около 2 евро (около 6,6 рубля), бензина — 1,78 евро (около 5,9 рубля). В Беларуси соответственно 2,67 рубля и 2,57/2,67 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com