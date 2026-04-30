Стало известно, когда заработает ограничение на ввоз топлива из Беларуси в Литву
- 30.04.2026, 12:34
Литовский Сейм принял решение.
После того, как литовский Сейм принял решение о продлении санкций против России и Беларуси, был также запрещен импорт из этих стран более 200 литров топлива в стандартных автомобильных баках. Ограничение должно заработать с 3 мая, сообщила Таможня Литвы.
Теперь прописано, что в Литву запрещается ввоз топлива из Беларуси или РФ в стандартных баках, если объем топлива в них превышает 200 литров. Ограничение вступит в силу 3 мая 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Топливная поправка была принята к закону об ограничениях в отношении военной агрессии против Украины.
Напомним, на фоне американо-израильского конфликта с Ираном и блокировки Ормузского пролива в мире выросли цены на топливо. Расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на 22 миллиарда евро.
На 30 апреля средняя цена дизеля в Литве составляла около 2 евро (около 6,6 рубля), бензина — 1,78 евро (около 5,9 рубля). В Беларуси соответственно 2,67 рубля и 2,57/2,67 рубля.