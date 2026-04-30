В Варшаве пройдет пятый юбилейный фестиваль белорусской музыки Graj 30.04.2026, 13:36

Организаторы заявили, что будет «мощно, искренне и максимально по-белорусски».

5 сентября в варшавском клубе Niebo состоится юбилейный — уже пятый — фестиваль белорусской музыки Graj.

Об этом Charter97.org сообщили организаторы.

За эти годы событие стало одним из ключевых культурных мероприятий для белорусского сообщества в Польше и за ее пределами. Фестиваль ежегодно объединяет лучших музыкантов и сотни любителей живой музыки, создавая пространство для встреч, творчества и вдохновения.

В этом году сцена Graj взорвется энергией и эмоциями благодаря яркому составу:

Volski

J:Морс

Dzieciuki

«Дай Дарогу!»

«Разбітае Сэрца Пацана»

«Будет мощно, искренне и максимально по-белорусски!», — обещают организаторы.

Помимо музыки, на фестивале будет работать арт-маркет, где можно будет приобрести уникальные изделия белорусских мастеров.

Также пройдет благотворительный аукцион — отличная возможность поддержать наших артистов и сделать доброе дело.

Дата: 5 сентября 2026

Место: клуб Niebo (Nowy Świat 21c, Warszawa)

Начало: 17:00

Билеты можно купить по ссылке.

