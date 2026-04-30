В Варшаве пройдет пятый юбилейный фестиваль белорусской музыки Graj
- 30.04.2026, 13:36
Организаторы заявили, что будет «мощно, искренне и максимально по-белорусски».
5 сентября в варшавском клубе Niebo состоится юбилейный — уже пятый — фестиваль белорусской музыки Graj.
Об этом Charter97.org сообщили организаторы.
За эти годы событие стало одним из ключевых культурных мероприятий для белорусского сообщества в Польше и за ее пределами. Фестиваль ежегодно объединяет лучших музыкантов и сотни любителей живой музыки, создавая пространство для встреч, творчества и вдохновения.
В этом году сцена Graj взорвется энергией и эмоциями благодаря яркому составу:
Volski
J:Морс
Dzieciuki
«Дай Дарогу!»
«Разбітае Сэрца Пацана»
«Будет мощно, искренне и максимально по-белорусски!», — обещают организаторы.
Помимо музыки, на фестивале будет работать арт-маркет, где можно будет приобрести уникальные изделия белорусских мастеров.
Также пройдет благотворительный аукцион — отличная возможность поддержать наших артистов и сделать доброе дело.
Дата: 5 сентября 2026
Место: клуб Niebo (Nowy Świat 21c, Warszawa)
Начало: 17:00
Билеты можно купить по ссылке.