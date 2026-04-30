30 апреля 2026, четверг, 16:01
В Иране инфляция достигла заоблачного уровня

1
  30.04.2026, 14:45
  • 1,568
Рост цен составил примерно 50%.

Жители Ирана готовятся к резкому росту цен и возможным массовым увольнениям: военный конфликт усиливает давление на и без того нестабильную экономику страны. Об этом пишет Financial Times.

Годовая инфляция, которая ещё до начала боевых действий превышала 40%, к началу апреля — незадолго до введения хрупкого перемирия — достигла примерно 50%.

Несмотря на перемирие, население продолжает испытывать серьёзные финансовые трудности. Ситуацию усугубляет блокировка Ормузского пролива.

Так, 56-летняя жительница Тегерана рассказала, что всего за неделю цена на сыр выросла с 5,2 млн до 6,7 млн иранских риалов (около 5 долларов). По её словам, создаётся ощущение, что после начала войны всё резко подорожало.

Рост цен затронул и другие базовые продукты — рис, яйца и курицу. Подорожали и автомобили: по данным онлайн-площадок, стоимость нового Peugeot 207 с начала конфликта увеличилась примерно с 18 до 25 млрд риалов. Кроме того, местные СМИ сообщают о планах властей повысить регулируемые цены на цемент на 40%.

