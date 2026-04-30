В Кремле заявили, что экономика падает ради «стабильности»

Дмитрий Песков
Фото: EPA

Странный тезис озвучил Дмитрий Песков.

Первый за три года квартальный спад российской экономики был «ожидаем» и связан с мерами по обеспечению «стабильности», заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это ожидаемый процесс. Ожидаемый процесс охлаждения экономики имел место, но он имеет свои результаты. Всё это — в целях обеспечения макроэкономической стабильности, но определённое, скажем так, падение может быть, и оно есть», — цитирует Пескова Reuters.

«Правительство и президент ‌принимают меры и разрабатывают решения, ‌направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на ‌тенденцию роста», — добавил Песков.

По данным Минэкономразвития, в январе–марте российский ВВП сократился на 0,3% — впервые с первого квартала 2023 года (тогда экономика просела на 0,8%). На 0,7% упал выпуск в несырьевых отраслях промышленности, на 10% обвалились объемы строительства, на 3,4% просел грузооборот транспорта, на 0,5% уменьшился оборот оптовой торговли.

Правительство прогнозирует рост российского ВВП в этом году на 1,3% — лишь чуть больше результата прошлого года, когда экономика замедлилась почти впятеро и прибавила лишь 1%.

