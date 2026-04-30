Мадьяр ставит условия Киеву для вступления в ЕС 30.04.2026, 15:34

Премьер Венгрии хочет встретиться с Зеленским.

Будущий лидер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поддержка Будапештом начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз будет зависеть от расширения прав венгерского меньшинства в Закарпатье, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В Брюсселе он представил требования к Киеву. Среди них — доступ к образованию на венгерском языке, а также расширение культурных и административных прав для украинских венгров.

Заявление прозвучало после встречи Мадьяра с председателем Европейского совета Антониу Коштой. В Киеве и европейских столицах ожидали, что смена власти в Венгрии приведет к смягчению позиции по Украине, однако новые условия вызвали разочарование. Украинская сторона утверждает, что права меньшинств уже обеспечены.

Мадьяр также добивается встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию в Закарпатье. Он настаивает на восстановлении образовательных и культурных прав венгерской общины.

Параллельно политик пытается договориться с ЕС о разблокировке около 10 миллиардов евро. Ожидается, что он официально вступит в должность в начале следующего месяца, что делает его позицию ключевой для дальнейшего продвижения Украины к ЕС.

