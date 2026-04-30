Швеция арестовала российское судно
- 30.04.2026, 16:28
В Украине заявили, что этот шаг «меняет правила игры».
Швеция арестовала грузовое судно Caffa, перехваченное в начале марта в Балтийском море, об этом сообщила местная прокуратура.
По данным TV4, всё это время оно стояло на якоре у берегов Треллеборга. После решения об аресте правоохранители рассматривают запрос о правовой помощи от другого государства, который касается предполагаемого преступления, связанного с Caffa. Возможна передача судна другому государству, отмечается в сообщении.
Сервис Marinetraffic указывает, что Caffa ходит под флагом Гвинеи. Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что транспорт задействован в краже зерна с оккупированных территорий Украины.
Комментируя решение шведской прокуратуры, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил «РБК-Украина», что на корабле находится зерно, незаконно вывезенное страной-агрессором Россией с оккупированных украинских территорий, и оно конфисковано.
По его словам, решение об аресте является показательным прецедентом в применении санкций.
«Это уже не просто задержание, а переход к практическим действиям», — заявил он.