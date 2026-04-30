30 апреля 2026, четверг, 17:37
Чай матча превращается в символ нового образа жизни

  • 30.04.2026, 17:22
От традиционного японского напитка до глобального тренда.

Чай матча стремительно набирает популярность по всему миру, превращаясь из традиционного японского напитка в глобальный тренд. Сегодня его активно обсуждают в соцсетях, заказывают в кофейнях и используют как элемент здорового образа жизни, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание привлекает так называемая «церемониальная» матча — высшая категория продукта, которую изготавливают из молодых листьев, выращенных в тени и обработанных по сложной технологии. Такой порошок отличается насыщенным зеленым цветом, мягким вкусом и высокой концентрацией полезных веществ.

Рост популярности напитка уже привел к дефициту: производство ограничено, а спрос продолжает расти. Ситуацию усугубляет сокращение числа фермеров и трудоемкий процесс изготовления.

Помимо вкуса, матча ценят за эффект мягкой энергии. В отличие от кофе, она обеспечивает длительный тонус без резких скачков и упадка сил. Это делает напиток особенно привлекательным для тех, кто ищет альтернативу традиционным стимуляторам.

На фоне этого растет и рынок сопутствующих товаров — от порошков с различными вкусами до наборов для приготовления дома. Эксперты отмечают, что интерес к матча продолжит увеличиваться, закрепляя за ним статус одного из самых модных напитков современности.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко