Чай матча превращается в символ нового образа жизни 30.04.2026, 17:22

От традиционного японского напитка до глобального тренда.

Чай матча стремительно набирает популярность по всему миру, превращаясь из традиционного японского напитка в глобальный тренд. Сегодня его активно обсуждают в соцсетях, заказывают в кофейнях и используют как элемент здорового образа жизни, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание привлекает так называемая «церемониальная» матча — высшая категория продукта, которую изготавливают из молодых листьев, выращенных в тени и обработанных по сложной технологии. Такой порошок отличается насыщенным зеленым цветом, мягким вкусом и высокой концентрацией полезных веществ.

Рост популярности напитка уже привел к дефициту: производство ограничено, а спрос продолжает расти. Ситуацию усугубляет сокращение числа фермеров и трудоемкий процесс изготовления.

Помимо вкуса, матча ценят за эффект мягкой энергии. В отличие от кофе, она обеспечивает длительный тонус без резких скачков и упадка сил. Это делает напиток особенно привлекательным для тех, кто ищет альтернативу традиционным стимуляторам.

На фоне этого растет и рынок сопутствующих товаров — от порошков с различными вкусами до наборов для приготовления дома. Эксперты отмечают, что интерес к матча продолжит увеличиваться, закрепляя за ним статус одного из самых модных напитков современности.

