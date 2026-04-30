Путину выгодна отсталая Россия 3 30.04.2026, 18:12

Отсутствие сильного бизнеса уменьшает конкуренцию для власти.

Россия сохраняет статус глобальной державы не благодаря технологическому развитию или сильному сектору услуг, а за счет экспорта нефти, газа и угля. Почти четверть доходов бюджета поступает от продажи энергоресурсов, что позволяет Кремлю финансировать военные действия и поддерживать влияние на международной арене, пишет Foreign Policy in Focus (перевод — сайт Charter97.org).

Однако эта модель делает страну зависимой от сырья и усиливает внутренние противоречия. Энергетические доходы используются не только как источник силы, но и как инструмент политического давления на Европу.

При этом структура экономики слабо диверсифицирована. Вместо развития высокотехнологичных отраслей Россия продолжает опираться на добычу ресурсов, что усиливает коррупцию и укрепляет систему зависимости бизнеса от государства. По оценкам экспертов, страна занимает одно из последних мест в мировых рейтингах уровня коррупции.

Санкции и переориентация экспорта на Китай и Индию частично компенсируют потери, но не решают структурных проблем. Экономика уязвима к колебаниям цен на нефть, а война в Украине усиливает давление на бюджет, рабочую силу и производство.

Одновременно отсталость экономики играет и политическую роль. Отсутствие развитого предпринимательского класса снижает риск появления альтернативных центров влияния внутри страны. Экономическая стагнация, по мнению аналитиков, парадоксально помогает сохранять контроль над элитами и обществом.

Однако эта модель несет и риски. Снижение роста, инфляция и дефицит бюджета усиливают социальное напряжение. Даже представители власти предупреждают о возможных кризисных сценариях, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться.

Таким образом, зависимость от сырья одновременно укрепляет и подрывает систему. Она обеспечивает устойчивость режима сегодня, но формирует долгосрочные экономические и политические угрозы для будущего России.

