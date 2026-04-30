Глава Дагестана решил уйти в отставку 30.04.2026, 18:36

Сергей Меликов

Сергей Меликов возглавлял республику с октября 2021 года.

Глава Дагестана Сергей Меликов уйдет в отставку, заявил диктатор России Владимир Путин на встрече с представителями региона в Кремле.

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — сказал Путин.

На пост главы Дагестана представители республики предложили президенту выдвинуть кандидатуру председателя Верховного суда региона Федора Щукина, Путин поддержал его кандидатуру.

В качестве второго кандидата председатель народного собрания региона предлагал замполпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Путин поддержал его кандидатуру на пост премьера-министра Дагестана.

