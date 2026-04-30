Дуда: Ни для одного великого лидера Путин не является серьезным партнером 1 30.04.2026, 19:41

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: PAP

Он скомпрометировал и себя, и РФ войной против Украины.

Мировые лидеры не воспринимают российского диктатора Владимира Путина серьезно, поскольку он скомпрометировал и себя, и РФ войной против Украины. Такое мнение в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону высказал экс-президент Анджей Дуда.

«Я думаю, что ни для одного действительно великого лидера, особенно для президентов Соединенных Штатов, Путин сегодня не является действительно серьезным партнером. Не только потому, что он является виновником войны, которая связана с военными преступлениями, и, по сути, несет за это солидарную ответственность вместе со своими солдатами и лицами, принимающими решения», – отметил он.

По словам Дуды, российского правителя не воспринимают, как партнера потому, что «великая» Россия под его руководством не может выиграть войну с Украиной».

«Особенно в ее начале в 2022 году, когда казалось, что российские танковые колонны шапками закидают маленькую, слабо оснащенную украинскую армию. Оказалось, что мужество защитников Украины превзошло и российскую тяжелую технику, и численность российских солдат, и российскую организацию (вернее, дезорганизацию)», – подчеркнул Дуда.

Экс-президент Польши заявил, что «это, несомненно, скомпрометировало Россию и Путина».

«Великая Российская империя не может выиграть войну с Украиной. И очень хорошо, что не может выиграть войну с Украиной. Надеюсь, что он ни с кем не выиграет войну. И надеюсь, что больше не развяжет никакой новой войны. И это именно то, о чем сегодня действительно должен позаботиться свободный мир: чтобы Россия не смогла развязать никакую новую войну. Сегодня это должно быть нашей главной заботой сразу после того, как закончить эту войну, как помочь Украине вытеснить россиян, закончить войну и вернуться к нормальной жизни», – заключил он.

