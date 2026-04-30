Какой будет погода в Беларуси в длинные выходные 30.04.2026, 20:04

Иллюстрационное фото

В пятницу и субботу обещают ночные заморозки, а в воскресенье воздух прогреется до +26°С, передает метеосервис pogoda.by.

1 мая будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, а днем — по восточной половине страны пройдут небольшие дожди. Ночью в юго-восточных регионах ожидаются заморозки до -3°С. Днем температура воздуха будет колебаться от +8°С по востоку до +18°С по западу.

2 мая днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. По юго-востоку на почве при прояснениях возможны заморозки до -2°С. Днем будет от +15°С по юго-востоку до +24°С по западу.

3 мая ожидается небольшая облачность, но без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +26°С.

