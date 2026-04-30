30 апреля 2026, четверг, 21:28
  • 30.04.2026, 21:04
В США потерянный 10 лет назад кот вернулся в семью

Его судьбу решила случайность.

В США потерянный кот вернулся в семью спустя 10 лет, пишет UPI.

Семья взяла кота по кличке Доджер в 2016 году. Тогда же хозяева питомца планировали переезд из Калифорнии во Флориду. В пути животное сбежало из автомобиля. Несмотря на все поиски, его след потерялся на 10 лет.

Все это время Доджер оставался неподалеку. Его судьбу решила случайность: волонтер из местной организации отловил несколько уличных кошек для программы стерилизации. При проверке выяснилось, что одно из животных имеет микрочип. Данные указали на владельцев, которые к тому моменту уже давно обосновались в Джорджии.

«Мы были просто счастливы, что кот наконец вернулся туда, где ему и место», – поделилась эмоциями волонтер Сидни Шерман, которая и обнаружила чип.

Сидни как раз планировала поездку во Флориду. Она лично договорилась о встрече с семьей и передала им кота.

