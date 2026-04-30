30 апреля 2026, четверг, 23:08
Бельгия останавливает демонтаж всех своих атомных реакторов

  • 30.04.2026, 22:16
Бельгия останавливает демонтаж всех своих атомных реакторов

В настоящее время в стране работают два реактора.

Бельгия в четверг, 30 апреля, объявила о немедленной остановке демонтажа всех своих атомных реакторов. Правительство страны и нынешний оператор - французский энергетический концерн Engie - сообщили о начале переговоров о передаче всех семи реакторов бельгийскому государству.

На время переговоров демонтаж приостанавливается, «чтобы все варианты оставались открытыми». Бельгийский парламент отменил закон о поэтапном выходе из ядерной энергетики еще в 2025 году.

Согласно совместному заявлению сторон, планируемый выкуп реакторов государством у Engie охватывает «весь парк атомных электростанций с семью реакторами, задействованный персонал, все ядерные дочерние компании, а также все связанные активы и обязательства, включая обязанности по демонтажу и выводу из эксплуатации». Стороны намерены согласовать рамочные условия сделки до 1 октября. Для Engie это означает полный выход из атомной отрасли в Бельгии.

«Это правительство выбирает безопасную, доступную и устойчивую энергию - с меньшей зависимостью от ископаемого импорта и большим контролем над собственным энергоснабжением», - заявил консервативный премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

В настоящее время в Бельгии работают два реактора - один на АЭС «Дул» у границы с Нидерландами, другой - на АЭС «Тианж» близ Льежа, примерно в 50 км по прямой от границы с Германией. Согласно первоначальным планам, оба реактора предполагалось вывести из эксплуатации еще в прошлом году, но еще прежнее правительство продлило срок их работы до 2035 года в связи с энергетическим кризисом 2022 года.

Пять других реакторов - три на АЭС «Дул» и два на АЭС «Тианж» - уже остановлены. Среди них - спорный реактор «Тианж-2», закрытый в 2023 году. Немецкие политики и противники атомной энергетики многие годы добивались его остановки после того, как в 2012 году эксперты обнаружили в корпусе реактора тысячи небольших трещин. Все реакторы Бельгии были построены в 1970-80-х годах.

Мнение

Юрий Федоренко
Алексей Копытько
Сергей Алексашенко
Александр Левченко