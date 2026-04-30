Крупнейший сталелитейный комбинат России отчитался о росте убытков почти в пять раз 30.04.2026, 22:06

Комбинат входит в топ-20 самых крупных в мире.

Новолипецкий металлургический комбинат — крупнейший в России и входящий в топ-20 самых крупных в мире — завершил первый квартал 2026 года с убытком. Согласно отчетности группы НЛМК по РСБУ, которая включает только ее завод в Липецке, за квартал предприятие сработало в минус на 5,9 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года (1,23 млрд рублей) убыток комбината увеличился в 4,8 раза, передает The Moscow Times.

Построенный в 1930-х и способный производить 17 млн жидкой стали в год, Новолипецкий комбинат потерял 10% выручки (она упала до 145,57 млрд рублей) и получил 6,1 млрд рублей убытка от продаж — в 3,2 раза больше, чем в первом квартале-2025.

Отраслевая конъюнктура для металлургов продолжает ухудшаться, пишут аналитики Альфа-банка. «Северсталь» в первом квартале потеряла почти всю прибыль (она сократилась в 370 раз), половину EBITDA и получила 40 млрд рублей отрицательного денежного потока; Магнитогорский металлургический комбинат по итогам прошлого года сократил выплавку стали до минимума за 10 лет и получил получил чистый убыток на 14,9 млрд рублей.

«Российская сталелитейная промышленность вступает в сложный период, и эта тенденция может сохраниться на протяжении многих лет, — говорит аналитик БКС Кирилл Чуйко. — Без дальнейшей государственной поддержки существует риск возвращения к условиям начала 2000-х годов».

Замедление экономики, которая впервые за три года завершила квартал падением, уронило спрос на сталь внутри России на 15%. Экспорт стали из-за санкций после начала войны сократился на треть, или 10 млн тонн.

«Производственные мощности российских металлургов превышают рыночные потребности в два раза», — жаловался в марте гендиректор ММК Павел Шиляев. Он сообщил, что компания снижает загрузку мощностей до 60%, практически полностью остановила инвестиции и ремонт оборудования и готовится уволить 10% управленческого персонала.

«Северсталь» в конце марта объявила о вынужденном сокращении расходов: ремонтный фонд был урезан на 15%, капитальные вложения — на 24%. Компания отказалась от индексации зарплат, заморозила найм новых сотрудников и приостановила стратегический проекта по производству железорудных окатышей в Череповце.

По словам источника Forbes, сталелитейные предприятия начали переходить на неполную рабочую неделю, уволили около 3 тыс. человек, а также переводят доменные печи в режим горячей консервации. На встрече с правительством в феврале металлурги просили о налоговых льготах, но Минфин ответил отказом.

