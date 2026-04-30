закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из РФ через Беларусь тайно сбежал топ-чиновник

  • 30.04.2026, 16:54
  • 3,470
Из РФ через Беларусь тайно сбежал топ-чиновник
Денис Буцаев

Это первый такой случай.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, которого премьер Михаил Мишустин отправил в отставку всего неделю назад, сбежал из России.

Это первый такой случай. Денис Буцаев уехал через Минск сразу после распоряжения об отставке, 22 апреля. Произошло это на фоне внезапных и загадочных смертей российских политиков, бизнесменов и просто богатых людей, пишет российская газета «Ведомости».

До назначения на пост замминистра Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) — главной организационной структуры мусорной реформы в рамках нацпроекта «Экология».

Накануне бегства Буцаева в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что против административного директора РЭО Юрия Валдаева возбудили дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Также дела возбуждены против двух других топ-менеджеров компании. Источник издания говорит, что в деле упоминается и сам Буцаев. Ранее его вызывали на допрос в Следственный комитет РФ. Дело против Буцаева связано с хищением бюджетных средств при реализации мусорной реформы. Именно он, будучи руководителем РЭО, распределял субсидии среди операторов.

Денис Буцаев — юрист, бывший член экспертного совета при главе Совета Федерации, топ-менеджер структуры Роснано и бывший глава правительства Московской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко