Из РФ через Беларусь тайно сбежал топ-чиновник 30.04.2026, 16:54

Денис Буцаев

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, которого премьер Михаил Мишустин отправил в отставку всего неделю назад, сбежал из России.

Это первый такой случай. Денис Буцаев уехал через Минск сразу после распоряжения об отставке, 22 апреля. Произошло это на фоне внезапных и загадочных смертей российских политиков, бизнесменов и просто богатых людей, пишет российская газета «Ведомости».

До назначения на пост замминистра Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) — главной организационной структуры мусорной реформы в рамках нацпроекта «Экология».

Накануне бегства Буцаева в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что против административного директора РЭО Юрия Валдаева возбудили дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Также дела возбуждены против двух других топ-менеджеров компании. Источник издания говорит, что в деле упоминается и сам Буцаев. Ранее его вызывали на допрос в Следственный комитет РФ. Дело против Буцаева связано с хищением бюджетных средств при реализации мусорной реформы. Именно он, будучи руководителем РЭО, распределял субсидии среди операторов.

Денис Буцаев — юрист, бывший член экспертного совета при главе Совета Федерации, топ-менеджер структуры Роснано и бывший глава правительства Московской области.

