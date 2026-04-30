Анджей Дуда рассказал, как Владимир Зеленский растрогал его до слез 1 30.04.2026, 17:40

Фото: Getty Images

Иногда один поступок может поменять все.

Бывший президент Польши Анджей Дуда был до слез растроган смелостью Владимира Зеленского, когда тот отказался покидать Киев в самом начале полномасштабного вторжения РФ. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет УНИАН.

«Я никогда не забуду, что тогда Владимир Зеленский сказал мне 23 февраля за несколько часов до российской агрессии, когда мы прощались здесь, в Киеве, когда я уезжал в Польшу, когда я обнимал его на прощание и был искренне так растроган, что у меня тогда были слезы на глазах», – вспоминает экс-президент Польши.

По словам Дуды, тогда Зеленский рассказал ему, что останется в Киеве вместе с семьей и будет бороться «до конца».

«Никогда не забуду, что он мне сказал. Он сказал мне: «Анджей, если Путин думает, что он будет захватывать Украину так же, как захватывал Крым в 14 году, без боя, что он придет – и как в Донецк и Луганск они просто вошли, и там лишь немногие защищались, – что так и будет, то он ошибается», – рассказал Дуда.

Бывший президент Польши отметил, что испытывает «безграничное уважение» к Зеленскому и считает его решение остаться в столице важнейшим фактором, который помог Украине успешно обороняться в самом начале.

«[Россияне] ведь хотели бы захватить Владимира Зеленского, и, вероятно, это закончилось бы его смертью. Так что это действительно была огромная жертва, на которую он тогда был готов пойти, за что я испытываю к нему безграничное уважение как тогдашний президент, а сегодня бывший президент Польши», – сказал Дуда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com