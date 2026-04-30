Трампу предложат «короткую и мощную» серию ударов по Ирану
- 30.04.2026, 17:45
Рассматривается привлечение сухопутных войск.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 30 апреля, должен получить от командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера доклад о новых планах возможных военных действий в Иране, сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
Издание отмечает, что этот доклад свидетельствует о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы либо попытаться выйти из тупика в переговорах, либо нанести окончательный удар перед завершением войны.
Три источника, знакомые с ситуацией, рассказали, что CENTCOM подготовил план «короткой и мощной» серии ударов по Ирану – вероятно, включая объекты инфраструктуры – в надежде разблокировать переговоры.
«Есть надежда, что Иран тогда вернется за стол переговоров, продемонстрировав большую гибкость в ядерном вопросе», – говорится в статье.
Другой план, который, как ожидается, будет представлен Трампу, сосредоточен на захвате части Ормузского пролива с целью его открытия для торгового судоходства.
По словам одного из источников, такая операция может предусматривать привлечение сухопутных войск.
Издание сообщило, что еще один план, который обсуждался ранее, – это операция сил специального назначения с целью обеспечения безопасности иранских запасов высокообогащенного урана.
В среду, 29 апреля, президент США заявил изданию, что считает морскую блокаду Ирана «несколько более эффективной, чем бомбардировки».
Два источника сообщили, что Трамп в настоящее время рассматривает блокаду как главное средство давления, но он изучает возможность военных действий, если Иран и в дальнейшем не пойдет на уступки.
Издание отмечает, что американские военные стратеги также рассматривают вероятность того, что Иран примет военные меры против американских войск в регионе в ответ на блокаду.