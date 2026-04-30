Volkswagen представил свой самый дешевый электрокар
- 30.04.2026, 17:48
Volkswagen представил свой самый доступный электромобиль — ID Polo, стартовая цена которого составит около 29 тысяч долларов. Модель открывает новое поколение бюджетных электрокаров бренда, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Хэтчбек получил два варианта батареи и запас хода до 450 км. Автомобиль создан на платформе MEB+, что позволило увеличить пространство: по размеру и вместимости он ближе к Golf, чем к классическому Polo.
Дизайн выполнен в новом дизайне с мягкими линиями, скрытыми дверными ручками и световой полосой сзади. В салоне Volkswagen вернулся к физическим кнопкам после критики сенсорного управления в прошлых моделях.
Автомобиль оснащен 10-дюймовой цифровой приборной панелью и 13-дюймовым центральным экраном с новой мультимедийной системой. Часть функций климат-контроля и подогрева сидений вынесена на отдельные переключатели.
Несмотря на доступную цену, ID Polo предлагает практичность уровня более дорогих моделей и ориентирован на массовый рынок электромобилей.