закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Volkswagen представил свой самый дешевый электрокар

  • 30.04.2026, 17:48
Фото: Volkswagen

Стартовая цена составит около 29 тысяч долларов.

Volkswagen представил свой самый доступный электромобиль — ID Polo, стартовая цена которого составит около 29 тысяч долларов. Модель открывает новое поколение бюджетных электрокаров бренда, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Хэтчбек получил два варианта батареи и запас хода до 450 км. Автомобиль создан на платформе MEB+, что позволило увеличить пространство: по размеру и вместимости он ближе к Golf, чем к классическому Polo.

Дизайн выполнен в новом дизайне с мягкими линиями, скрытыми дверными ручками и световой полосой сзади. В салоне Volkswagen вернулся к физическим кнопкам после критики сенсорного управления в прошлых моделях.

Автомобиль оснащен 10-дюймовой цифровой приборной панелью и 13-дюймовым центральным экраном с новой мультимедийной системой. Часть функций климат-контроля и подогрева сидений вынесена на отдельные переключатели.

Несмотря на доступную цену, ID Polo предлагает практичность уровня более дорогих моделей и ориентирован на массовый рынок электромобилей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

