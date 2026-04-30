Израиль отказался принимать украденное Россией украинское зерно 30.04.2026, 18:53

Иллюстрационное фото

Протест Киева был услышан.

Израиль после протеста Киева отказался разгружать судно PANORMITIS с зерном, незаконно вывезенным Россией с оккупированных территорий Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это «положительным шагом», свидетельствующим об эффективности правовых и дипломатических мер. «Это также является четким сигналом для всех других судов, капитанов, операторов, страховщиков и правительств: не покупайте украденное украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления», — подчеркнул министр.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко добавил, что PANORMITIS покинуло территориальные воды Израиля и отошло в нейтральные воды после того, как Киев принял комплекс процессуальных мер. По его словам, Израиль начал выполнять запрос на основании материалов, переданных Украиной в рамках международного правового сотрудничества. При этом, как отметил Кравченко, выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовного производства и не освобождает причастных лиц от ответственности. Украина продолжит правовое реагирование в любой юрисдикции, которая признаёт верховенство права и уважает суверенитет Украины, подчеркнул генпрокурор.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Израиль уже принял два судна с зерном, вывезенным Россией с захваченных территорий. Киев вызвал посла Израиля для вручения ноты протеста. В ответ глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Украина не предоставила достаточных доказательств, и призвал вести дипломатию не через СМИ и соцсети, пообещав рассмотреть вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что «приобретение краденного во всех нормальных странах» влечет юридическую ответственность, и подчеркнул, что израильские власти не могут не знать, какие суда и с каким грузом заходят в их порты. Зеленский указал, что Украина готовит санкции против перевозчиков краденого зерна и тех, кто пытается зарабатывать на криминальной схеме. В Евросоюзе сообщили, что изучают возможность ограничений в отношении израильских чиновников и организаций, причастных к такой торговле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com