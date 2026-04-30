Израиль отказался принимать украденное Россией украинское зерно
- 30.04.2026, 18:53
Протест Киева был услышан.
Израиль после протеста Киева отказался разгружать судно PANORMITIS с зерном, незаконно вывезенным Россией с оккупированных территорий Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это «положительным шагом», свидетельствующим об эффективности правовых и дипломатических мер. «Это также является четким сигналом для всех других судов, капитанов, операторов, страховщиков и правительств: не покупайте украденное украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления», — подчеркнул министр.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко добавил, что PANORMITIS покинуло территориальные воды Израиля и отошло в нейтральные воды после того, как Киев принял комплекс процессуальных мер. По его словам, Израиль начал выполнять запрос на основании материалов, переданных Украиной в рамках международного правового сотрудничества. При этом, как отметил Кравченко, выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовного производства и не освобождает причастных лиц от ответственности. Украина продолжит правовое реагирование в любой юрисдикции, которая признаёт верховенство права и уважает суверенитет Украины, подчеркнул генпрокурор.
Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Израиль уже принял два судна с зерном, вывезенным Россией с захваченных территорий. Киев вызвал посла Израиля для вручения ноты протеста. В ответ глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Украина не предоставила достаточных доказательств, и призвал вести дипломатию не через СМИ и соцсети, пообещав рассмотреть вопрос.
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что «приобретение краденного во всех нормальных странах» влечет юридическую ответственность, и подчеркнул, что израильские власти не могут не знать, какие суда и с каким грузом заходят в их порты. Зеленский указал, что Украина готовит санкции против перевозчиков краденого зерна и тех, кто пытается зарабатывать на криминальной схеме. В Евросоюзе сообщили, что изучают возможность ограничений в отношении израильских чиновников и организаций, причастных к такой торговле.