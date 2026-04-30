Трамп резко прошелся по Мерцу 30.04.2026, 19:24

Дональд Трамп

Президент США призвал канцлера ФРГ заняться войной в Украине.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии за вмешательство в вопрос Ирана, призвав сосредоточиться на завершении войны в Украине.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на заявление Дональда Трампа в Truth Social.

«Канцлер Германии должен тратить больше времени на прекращение войны с Россией/Украиной (где он был абсолютно неэффективным!)», - заявил Трамп.

Также он призвал главу правительства ФРГ Фридриха Мерца решать внутренние проблемы, в частности в экономике и энергетике.

Трамп подчеркнул, что Германия должна меньше времени уделять вмешательству в дела, связанные с ядерной угрозой Ирана.

По его словам, действия США в этом направлении делают мир безопаснее.

