30 апреля 2026, четверг, 20:36
1
  30.04.2026, 20:00
  • 2,960
Украина завалила мосты на границе с Беларусью

Для предотвращение повторного наступления с территории нашей страны.

Украина укрепляет границу с Беларусью и уже «завалила» находящиеся рядом мосты через водные переправы. Об этом изданию «Телеграф» рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) Сергей Кузан.

«Мы укрепляем линию государственной границы, завалили мосты через водные переправы. На белорусской границе, с нашей стороны, обрыв реки достигает десять метров. То есть достаточно удобные условия, чтобы ввести оборону. <…> Это сигнал, что мы перестраиваем и обустраиваем эту линию, используем прошлый опыт, показываем, что не зайдут ни колонны техники, как в 2022-м, ни малые пехотные штурмовые группы», — отметил он.

Кузан также добавил, что чем больше укреплений на границе построит Украина и чем лучше будет обустроена «оборонительная полоса», тем больше ресурсов и времени понадобится для того, чтобы ее штурмовать.

«Мы даем сигнал, что создать «буферную» зону, как, например, на Сумщине, будет тяжело, и этот трюк не пройдет на севере Киевщины. Вот и все, очень простая, четкая логика. А дальше уже — чья позиция перевесит. То есть мы поднимаем ставки», — подчеркнул Кузан.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко