Reuters: Почти 300 кандидатов выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2026 года 2 30.04.2026, 21:00

Трамп, вероятно, среди них.

Около 287 кандидатов будут рассматриваться на Нобелевскую премию мира 2026 года, сообщил в четверг секретарь Норвежского Нобелевского комитета. Среди возможных номинантов — президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters.

Из числа выдвинутых в этом году 208 — это люди и 79 — организации. Имена номинантов держатся в секрете.

Ранее лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявили, что выдвинули Трампа на премию этого года. Проверить эти заявления невозможно, так как номинации остаются секретными в течение 50 лет, а директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен отказался подтвердить, был ли Трамп действительно выдвинут.

При этом сама номинация не означает поддержки со стороны комитета. Право выдвигать кандидатов имеют тысячи людей по всему миру: члены правительств и парламентов, действующие главы государств, университетские профессора истории, социальных наук, права и философии, а также лауреаты Нобелевской премии мира прошлых лет и другие.

На сайтах ставок уже появляются имена возможных лауреатов — от Юлии Навальной, вдовы покойного российского оппозиционного лидера Алексея Навального, до папы Льва и суданской волонтерской группы Emergency Response Rooms.

Также среди возможных номинантов на премию этого года — сенатор США от Аляски Лиза Мурковски и депутат парламента Дании от Гренландии Айя Хемниц, сообщил норвежский парламентарий Ларс Халтбреккен, выдвинувший их обоих.

«Вместе они на протяжении многих лет неустанно работали над укреплением доверия и обеспечением мирного развития Арктического региона», — сказал он.

Напомним, после операции США в Венесуэле 3 января 2026 года Дональд Трамп заявил, что управление страной готова взять на себя вице-президент Делси Родригес. Лидера венесуэльской оппозиции Марию Мачадо Трамп назвал «милой», но заявил, что у нее нет поддержки в стране. The Washington Post со ссылкой на два источника, близких к Белому дому, сообщил, что Трамп отказался поддерживать Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира, которую получила в декабре 2025 года.

Уже через две недели, 16 января, Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Марией Мачадо. Во время встречи лидер венесуэльской оппозиции вручила ему свою медаль Нобелевской премии мира.

Нобелевский комитет заявил, что Нобелевскую премию нельзя отозвать, разделить или передать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com