Пашинян заменит российских пограничников на армянских 30.04.2026, 21:49

Россияне охраняют границу Армении с Турцией и Ираном.

Армянские пограничники будут замещать российских пограничников, охраняющих сейчас границу Армении с Ираном и Турцией. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что армянская сторона платит российским пограничникам за их работу, при этом представители РФ поднимали вопрос увеличения цены за эти услуги. В Ереване пришли к выводу о необходимости тратить увеличенные суммы на развитие собственного пограничного потенциала.

«Постепенно российские коллеги уместятся в тех суммах, которые не будут для нас слишком обременительны. А мы возьмем контроль над остальными участками. Это предусмотрено договором», — сказал премьер.

В феврале Никол Пашинян предложил российским властям продать концессию на железные дороги Армении какой-то из стран, дружественных обоим государствам. Премьер подчеркнул, что Армения «не имеет ничего против России», однако, российская концессия создает «определенные конкурентные потери» для его страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com