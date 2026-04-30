30 апреля 2026, четверг, 22:09
Пашинян заменит российских пограничников на армянских

  • 30.04.2026, 21:49
Россияне охраняют границу Армении с Турцией и Ираном.

Армянские пограничники будут замещать российских пограничников, охраняющих сейчас границу Армении с Ираном и Турцией. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что армянская сторона платит российским пограничникам за их работу, при этом представители РФ поднимали вопрос увеличения цены за эти услуги. В Ереване пришли к выводу о необходимости тратить увеличенные суммы на развитие собственного пограничного потенциала.

«Постепенно российские коллеги уместятся в тех суммах, которые не будут для нас слишком обременительны. А мы возьмем контроль над остальными участками. Это предусмотрено договором», — сказал премьер.

В феврале Никол Пашинян предложил российским властям продать концессию на железные дороги Армении какой-то из стран, дружественных обоим государствам. Премьер подчеркнул, что Армения «не имеет ничего против России», однако, российская концессия создает «определенные конкурентные потери» для его страны.

