На белорусско-российской границе пограничники РФ фотографируют паспорта

На белорусско-российской границе пограничники РФ фотографируют паспорта1
- 30.04.2026, 21:37
Что происходит?
30 апреля российские пограничники заставляют выходить из машин всех пассажиров и фотографируют их паспорта, сообщают правозащитники из MAYDAY. На трассе М1 Москва-Брест образовалась пробка, и прохождение границы занимает около 40 минут.
На КПП «Рудня» на витебском направлении автомобилистам ждать приходится даже и по два часа. Объясняется это тем, что раньше пограничники подходили к транспорту и смотрели наличие документов, а теперь путешественники обязаны сами идти к окошку и давать паспорта на проверку с фиксацией данных.
На фото попал передвижной контрольный пункт на одном из переходов