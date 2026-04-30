30 апреля 2026, четверг, 22:09
На белорусско-российской границе пограничники РФ фотографируют паспорта

  30.04.2026, 21:37
Иллюстрационное фото

Что происходит? 

На белорусско-российской границе российские пограничники фотографируют паспорта.

30 апреля российские пограничники заставляют выходить из машин всех пассажиров и фотографируют их паспорта, сообщают правозащитники из MAYDAY. На трассе М1 Москва-Брест образовалась пробка, и прохождение границы занимает около 40 минут.

На КПП «Рудня» на витебском направлении автомобилистам ждать приходится даже и по два часа. Объясняется это тем, что раньше пограничники подходили к транспорту и смотрели наличие документов, а теперь путешественники обязаны сами идти к окошку и давать паспорта на проверку с фиксацией данных.

На фото попал передвижной контрольный пункт на одном из переходов

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко