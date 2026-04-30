На белорусско-российской границе пограничники РФ фотографируют паспорта

Иллюстрационное фото

Что происходит?

На белорусско-российской границе российские пограничники фотографируют паспорта.

30 апреля российские пограничники заставляют выходить из машин всех пассажиров и фотографируют их паспорта, сообщают правозащитники из MAYDAY. На трассе М1 Москва-Брест образовалась пробка, и прохождение границы занимает около 40 минут.

На КПП «Рудня» на витебском направлении автомобилистам ждать приходится даже и по два часа. Объясняется это тем, что раньше пограничники подходили к транспорту и смотрели наличие документов, а теперь путешественники обязаны сами идти к окошку и давать паспорта на проверку с фиксацией данных.

На фото попал передвижной контрольный пункт на одном из переходов

