Как Запад перенимает уникальный опыт Украины 1 30.04.2026, 22:38

Фото: Getty Images

ВСУ меняют правила игры.

Западные союзники и страны НАТО активно перенимают украинский боевой опыт, инновационную тактику и оборонные технологии. ВСУ сейчас считаются наиболее закаленными в Европе.

Об этом сообщает Business Insider.

С начала полномасштабного вторжения Украина существенно развила собственные вооружения и тактику. Теперь западные партнеры стремятся получить доступ к этим инновациям и внедрить их в своих вооруженных силах.

По словам западных военных аналитиков, ВСУ сейчас являются лучшими и наиболее закаленными в боях в Европе.

Хотя подготовка украинских военных за рубежом продолжается, роли все чаще меняются. Бойцы ВСУ делятся с инструкторами НАТО опытом с передовой, объясняя, почему определенные западные приемы не работают против РФ. Это превращает тренировки в площадку для взаимного обмена знаниями, что уже меняет подходы партнеров к подготовке собственных войск.

Для системной интеграции украинского опыта в свою деятельность Альянс в 2025 году открыл Совместный центр анализа, подготовки и обучения Украины (JATEC).

Особый интерес союзников вызывают отечественные наработки в использовании дронов. Дания уже привлекает украинских специалистов для борьбы с беспилотниками, а Польша при их поддержке создает новый парк дронов.

Кроме того, НАТО привлекает украинских операторов в качестве условного противника во время собственных учений для проверки боеготовности.

Как заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, Украина стала безоговорочным лидером в военных инновациях и технологиях противодействия дронам.

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что Киев превратился из потребителя услуг по безопасности в их поставщика.

Многие страны-партнеры выражают заинтересованность в приобретении украинского вооружения. Спрос на недорогие дроны-перехватчики и опыт противодействия воздушным атакам дополнительно вырос после того, как США и их союзники столкнулись с угрозами применения беспилотников на фоне конфликта в Иране.

Сейчас украинские эксперты уже предоставляют партнерам консультации по вопросам ПВО в этом регионе. Однако экспорт самого оружия остается ограниченным, поскольку приоритетом для государства является обеспечение фронта.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года многие западные аналитики прогнозировали быструю победу России из-за ее превосходства в военной силе.

Однако украинским войскам удалось отбросить россиян от столицы и навязать изнурительные бои, параллельно развивая мощный технологический и оборонный ресурс, который теперь стал критически важным для ведения военных действий в будущем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com