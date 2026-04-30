Топ-генерал США признал, что Россия помогает Ирану в войне 30.04.2026, 23:31

Дэн Кейн

Фото: Greg Nash / thehill.com

Что по этому поводу говорят в Вашингтоне?

Россия помогает Ирану в войне, что ранее отрицал Кремль. Об этом стало известно во время слушаний в Сенате.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отметило издание, начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердил сенаторам, что российский диктатор Владимир Путин помогал военным усилиям Ирана.

Ранее эту информацию Кремль отрицал перед Белым домом.

«Там точно есть какие-то действия», - сказал генерал отказавшись вдаваться в подробности, ссылаясь на публичный характер слушания.

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам, сенатор-республиканец Роджер Уикер, согласился с такой оценкой событий.

Он подчеркнул, что действия Москвы направлены на подрыв американских усилий.

«Нет сомнений, что Россия Владимира Путина принимает серьезные меры, чтобы подорвать наши усилия по успеху в Иране», - заявил Уикер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com