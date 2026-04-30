Россия теряет Кыргызстан и Казахстан 1 30.04.2026, 22:27

Союзники дистанцируются от Кремля.

Кыргызстан и Казахстан всё больше пытаются дистанцироваться от России. Агрессивные действия Москвы в отношении многих своих соседей пугают официальный Бишкек и Астану. Поэтому используется любая возможность избегать связей с гражданами РФ и государственными институтами России, пишет Delfi.

Кыргызстан больше не нуждается в российских инвестициях благодаря привлечению средств США для строительства Камбар-Атинской гидроэлектростанции (ГЭС). Недавний визит делегации Киргизстана в США сочетал постепенный политический разворот государства в сторону Запада с финансовым прагматизмом. Речь идёт о поиске официальным Бишкеком $6 млрд инвестиций для строительства упомянутой ГЭС. На фоне привлечения в экономику Кыргызстана многих известных американских корпораций, включая такого IT-гиганта, как NVIDIA, а также компаний, добывающих редкоземельные металлы, президент страны Садыр Жапаров назначил нового посла Киргизской Республики в США. Он известен своей прозападной позицией и резонансными заявлениями о возможном выходе Киргизстана из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан.

Потребность в $6 млрд для строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 вынуждает Кыргызстан искать новых партнёров и выходить из орбиты влияния РФ. При этом интерес Бишкека к сотрудничеству с крупными западными компаниями демонстрирует желание не только получить финансирование. Это также необходимость интегрироваться в западные технологии и международные инвестиционные проекты. Назначение нового посла Кыргызстана в США является определённым сигналом Вашингтону о пересмотре Бишкеком внешнеполитического курса страны.

Кыргызстан также ищет альтернативы российским энергетическим строительным компаниям. Кыргызская Республика рассматривает возможность проведения референдума по вопросу строительства в стране атомных электростанций. Такой, кстати, уже проводился в Казахстане. На сегодняшний день эксперты в Бишкеке изучают предложения российской государственной корпорации „Росатом“ относительно сооружения малых или средних АЭС. Также тщательно рассматриваются альтернативы в сфере гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. В настоящее время кыргызские эксперты предостерегают относительно рисков высокой стоимости российского проекта АЭС. Кроме того, усилится технологическая зависимость Бишкека от Москвы.

Сейчас обсуждение Бишкеком с корпорацией „Росатом“ проектов строительства АЭС остаётся на стадии размышлений. Оно сопровождается активной дискуссией как среди специалистов, так и в обществе. Не исключено, что Кыргызстан отдаст предпочтение альтернативным источникам энергии и возобновляемой энергетике. Это поможет покрытию растущего спроса на электроэнергию. Обсуждение в Бишкеке идеи референдума по вопросу строительства атомной станции свидетельствует о понимании руководством страны высокой общественной чувствительности темы атомной энергетики. Кыргызские эксперты считают, что российские проекты АЭС могут оказаться слишком дорогими для экономики страны. Они создают долговую нагрузку и технологическую зависимость от РФ.

Кроме того, Кыргызстан избавляется от всех русскоязычных названий населённых пунктов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявил о намерении полностью завершить процесс переименования населённых пунктов до конца 2027 года. Это касается городов и сёл с названиями на русском языке. Глава государства подчеркнул важность возвращения аутентичных кыргизскых названий. Инициатива президента Кыргызстана является частью политики укрепления национальной идентичности. Возвращение аутентичных кыргызских названий можно рассматривать как стремление восстановить справедливость. Это усилит роль государственного языка и уменьшит влияние российской культуры в Кыргызстане. Шаги руководства Кыргызстана по переименованию населённых пунктов свидетельствуют о постепенном дистанцировании страны от российского культурного и политического влияния. Этот процесс отражает стремление Кыргызстана к более самостоятельной внутренней политике и переориентации на собственные исторические и языковые традиции.

Тем временем Казахстан ввёл дискриминационные ограничительные меры в банковском секторе для клиентов из РФ. Казахстанский банк „Bereke Bank“ начал массово блокировать счета граждан России, отключая интернет-банкинг и мобильное приложение. Это делает их счета недоступными для управления.

Ситуация с „Bereke Bank“ наглядно демонстрирует стремление финансового сектора Казахстана максимально дистанцироваться от рисков, связанных с российским капиталом. Банк прилагает усилия для сохранения чистоты своей репутации перед западными регуляторами. Блокировка счетов граждан РФ, отключение цифровых сервисов и создание искусственных барьеров для распоряжения активами — это последовательная политика минимизации присутствия „токсичных“ российских клиентов. В условиях глобального финансового мониторинга Казахстан выбирает сохранение доступа к международным платёжным системам и SWIFT-переводам, отказываясь от банковского партнёрства с РФ. Всё это ради экономической безопасности собственной финансовой системы. Банк больше не заинтересован в обслуживании нерезидентов из РФ даже на платной основе. Создание административных барьеров, таких как игнорирование запросов и непризнание иностранных доверенностей, ставит российских клиентов в ситуацию правового вакуума. Использование методов, напоминающих практику некоторых российских банков 2022 года по списанию средств через комиссии, подрывает статус Казахстана как безопасного „финансового хаба“ для граждан РФ. Данная ситуация подтверждает, что никакие юридические гарантии или VIP-статусы не обеспечивают сохранность средств, если их владелец попадает в категорию высокого риска по национальному признаку. Казахстанским банкам нужно работать со всем миром, и они не имеют права рисковать доступом к международным переводам ради „капризов“ российских клиентов. Понятно, что собственная репутация и безопасность своих граждан гораздо важнее.

В это же время состоялась ратификация Казахстаном соглашения с Турецкой Республикой о транзите военных грузов и персонала через казахстанское воздушное пространство. Это открывает для участников Североатлантического альянса логистическое „окно“ в Центральной Азии. Такие действия однозначно подрывают интересы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В эту организацию входят Россия, Беларусь, некоторые страны Закавказья и страны Центральной Азии, бывшие советскими республиками. Решение Казахстана разрешить Турции транзит военных грузов и персонала через свою территорию свидетельствует о геополитической переориентации региона Центральной Азии. Происходит ослабление роли военно-политического союза ОДКБ. Намерение Астаны позволить Анкаре использовать территорию Казахстана для транзита турецких военных грузов и персонала не было согласовано в рамках ОДКБ. Это демонстрирует самостоятельность Казахстана в проведении собственной внешней политики и снижение способности РФ влиять на казахстанское руководство.

Возможно, как ответ Москвы на действия Астаны, Россия с 1 мая планирует остановить транзит казахстанской нефти в Германию через нефтепровод „Дружба“.

В 2025 году поставки казахстанской нефти в Германию через Россию составили 2,146 млн тонн в год, что на 44% больше, чем в 2024 году. В первом квартале 2026 года объем составил 730 тысяч тонн. Полное прекращение транзита может лишить около 17% сырья немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который перерабатывает до 12 млн тонн нефти в год. Он обеспечивает топливом 90% автомобилей в Берлине и Бранденбурге. Остановка потоков из Казахстана — это прямая экономическая война, которая лишь приближает войну физическую. Ведь в ЕС может не остаться альтернативных сценариев. Россия заинтересована в разрушении и сегментации ЕС, а также Германии как главной экономики Европы. Также это может быть попыткой России повлиять на темпы милитаризации ЕС. Это добавляет большей нестабильности поставкам топлива в Германию, поскольку война США и Израиля против Ирана нарушила цепочки поставок энергоносителей из региона Ближнего Востока.

