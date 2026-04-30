Видеофакт: ВСУ нанесли удар по логистике РФ на Запорожье 30.04.2026, 22:54

Уничтожена техника и транспорт.

Украинские военные нанесли серию ударов по логистике российских войск на Запорожье, поразив ряд транспортных средств.

Об этом Силы беспилотных систем сообщили в Facebook.

Операторы отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили пикап со средствами радиоэлектронной борьбы, автомобили типа «буханка», легковые авто, грузовики и транспорт с прицепами.

Соответствующее видео боевой работы было опубликовано в соцсетях.

«Они нарушают логистическое обеспечение, срывают подвоз боеприпасов, топлива и провизии, затрудняют эвакуацию раненых и ограничивают маневры подразделений как в наступлении, так и в обороне», – пояснили военные.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что именно удары по транспорту имеют стратегическое значение, ведь без логистики российские подразделения теряют способность эффективно действовать на поле боя.

