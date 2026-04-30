30 апреля 2026, четверг, 23:09
Видеофакт: ВСУ нанесли удар по логистике РФ на Запорожье

  • 30.04.2026, 22:54
Видеофакт: ВСУ нанесли удар по логистике РФ на Запорожье

Уничтожена техника и транспорт.

Украинские военные нанесли серию ударов по логистике российских войск на Запорожье, поразив ряд транспортных средств.

Об этом Силы беспилотных систем сообщили в Facebook.

Операторы отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили пикап со средствами радиоэлектронной борьбы, автомобили типа «буханка», легковые авто, грузовики и транспорт с прицепами.

Соответствующее видео боевой работы было опубликовано в соцсетях.

«Они нарушают логистическое обеспечение, срывают подвоз боеприпасов, топлива и провизии, затрудняют эвакуацию раненых и ограничивают маневры подразделений как в наступлении, так и в обороне», – пояснили военные.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что именно удары по транспорту имеют стратегическое значение, ведь без логистики российские подразделения теряют способность эффективно действовать на поле боя.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко