Видеофакт: ВСУ нанесли удар по логистике РФ на Запорожье
- 30.04.2026, 22:54
Уничтожена техника и транспорт.
Украинские военные нанесли серию ударов по логистике российских войск на Запорожье, поразив ряд транспортных средств.
Об этом Силы беспилотных систем сообщили в Facebook.
Операторы отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили пикап со средствами радиоэлектронной борьбы, автомобили типа «буханка», легковые авто, грузовики и транспорт с прицепами.
Соответствующее видео боевой работы было опубликовано в соцсетях.
«Они нарушают логистическое обеспечение, срывают подвоз боеприпасов, топлива и провизии, затрудняют эвакуацию раненых и ограничивают маневры подразделений как в наступлении, так и в обороне», – пояснили военные.
В Силах беспилотных систем подчеркивают, что именно удары по транспорту имеют стратегическое значение, ведь без логистики российские подразделения теряют способность эффективно действовать на поле боя.