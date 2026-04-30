Под Брестом заметили редкое метеорологическое явление 30.04.2026, 22:01

Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Внушительных размеров пыльный вихрь заметили очевидцы под Брестом. Фото и видео атмосферного явления опубликовал «Виртуальный Брест».

Вихрь, который очевидцы описали как «что-то похожее не смерч», заметили возле деревни Дружба.

Напомним, пыльный вихрь возникает у поверхности земли днем в малооблачную и жаркую погоду. Его высота обычно составляет 10−20 метров, диаметр — до пяти метров, время существования — от нескольких секунд до 1−2 минут.

Вихрь в отличие от смерча (торнадо) не достигает облаков, но может поднимать с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы, перенося их порой на значительное расстояние.

