Трамп решил отменить пошлины на шотландский виски 30.04.2026, 23:42

Президент США заявил, что принял такое решение в честь Карла III и его супруги.

Президент США Дональд Трамп решил отменить пошлины на виски из Шотландии после визита короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в Соединенные Штаты.

«Я отменяю тарифы и ограничения на виски из-за способности Шотландии сотрудничать с Кентукки в области виски и бурбона, двух очень важных индустрий для Шотландии и Кентукки»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что принял решение в честь Карла III и его супруги. «Король и королева заставили меня сделать то, на что не был способен никто другой, даже не попросив об этом»,— добавил американский президент.

США ввели 10-процентную пошлину на британские товары. Шотландские чиновники пытались убедить британское правительство, чтобы оно добилось отмены тарифов на виски, сообщала The New York Times. Шотландия экспортирует 90% производимого виски. Крупнейший рынок сбыта — США.

