Двум белорусам запретили тратить собственные пенсию и зарплату 30.04.2026, 21:17

Почему?

В Белыничском районе двум белорусам запретили самостоятельно обращаться со своими доходами, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Если быть точнее, двое мужчин не смогут тратить зарплату и пенсию.

Им разрешили совершать лишь мелкие бытовые сделки.

В Беларуси суды могут ограничить в дееспособности тех, кто злоупотребляет алкоголем, наркотиками и т.д.

Подобное произошло с 71-летним жителем Белыничей. Около 20 лет у мужчины проблемы со спиртными напитками.

«Все получаемые доходы, в том числе пенсию, мужчина тратил на приобретение алкоголя. Материальной помощи семье не оказывал, в несении расходов по дому не участвовал – тем самым ставил свою семью в тяжелое материальное положение», – отметили в прокуратуре.

Поэтому прокурор направил в суд заявление о признании пенсионера ограниченно дееспособным.

Еще один случай, связанный с алкоголем, произошел с 43-летним мужчиной.

Он жил со своей матерью, и все, что зарабатывал, тратил на спиртное.

«На этой почве возникали семейные скандалы – местный житель неоднократно привлекался к административной ответственности, рассматривался на заседаниях совета общественного пункта охраны правопорядка», – охарактеризовали мужчину в прокуратуре.

Учитывая все это, суд ограничил в дееспособности и его.

Теперь белорусам разрешено совершать лишь мелкие бытовые сделки.

Все остальное (в том числе получать заработок, пенсию, иные доходы и распоряжаться ими) – только с согласия попечителя.

