Двум белорусам запретили тратить собственные пенсию и зарплату
- 30.04.2026, 21:17
Почему?
В Белыничском районе двум белорусам запретили самостоятельно обращаться со своими доходами, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Если быть точнее, двое мужчин не смогут тратить зарплату и пенсию.
Им разрешили совершать лишь мелкие бытовые сделки.
В Беларуси суды могут ограничить в дееспособности тех, кто злоупотребляет алкоголем, наркотиками и т.д.
Подобное произошло с 71-летним жителем Белыничей. Около 20 лет у мужчины проблемы со спиртными напитками.
«Все получаемые доходы, в том числе пенсию, мужчина тратил на приобретение алкоголя. Материальной помощи семье не оказывал, в несении расходов по дому не участвовал – тем самым ставил свою семью в тяжелое материальное положение», – отметили в прокуратуре.
Поэтому прокурор направил в суд заявление о признании пенсионера ограниченно дееспособным.
Еще один случай, связанный с алкоголем, произошел с 43-летним мужчиной.
Он жил со своей матерью, и все, что зарабатывал, тратил на спиртное.
«На этой почве возникали семейные скандалы – местный житель неоднократно привлекался к административной ответственности, рассматривался на заседаниях совета общественного пункта охраны правопорядка», – охарактеризовали мужчину в прокуратуре.
Учитывая все это, суд ограничил в дееспособности и его.
Теперь белорусам разрешено совершать лишь мелкие бытовые сделки.
Все остальное (в том числе получать заработок, пенсию, иные доходы и распоряжаться ими) – только с согласия попечителя.