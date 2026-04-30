Путин в пятый раз за 8 лет призвал построить мост на Сахалин 1 30.04.2026, 21:13

Дело так и не сдвинулось с места.

Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России вновь заявил о необходимости строительства моста на Сахалин. Это уже пятое подобное обещание Путина за последние восемь лет. «Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое, но все равно сделать нужно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Путин добавил, что сейчас Россия реализует масштабные планы по развитию Дальнего Востока, Сибири и Арктики, а интересы людей, веками живущих на этих территориях, находятся, по его словам, «в абсолютном приоритете».

Впервые Путин поднял тему строительства переправы летом 2018 года на встрече с тогдашним губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Глава государства тогда поручил кабмину «проработать вопрос», признав, что сперва необходимо «посмотреть экономику».

В октябре 2020 года на встрече с лидерами парламентских фракций Путин назвал тему важной, подчеркнув, что «этот вопрос не снят с повестки дня». В апреле 2024 года на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко Путин в третий раз подчеркнул: «Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами».

Тогда же глава региона оценил стоимость переправы в 300 млрд рублей и ещё столько же, по его мнению, нужно было потратить на воздвижение подходов к ней. В июне 2024 года Лимаренко оценил строительство моста уже в 800–900 млрд рублей.

Летом 2024 года — в четвертый раз — Путин на встрече с жителями Дальнего Востока сообщил, что проект не забыт. «Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа, большая, капиталоемкая, но тем не менее это всё не забыто и не выброшено», — говорил он.

