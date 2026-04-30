В ЕС рассказали о приостановке всех выплат Сербии 1 30.04.2026, 20:47

1,024

В стране наблюдается откат в судебной системе.

Европейский союз приостановил финансирование Сербии из-за политики в судебной системе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс в ходе конференции в Фрибурге.

«На данный момент мы приостановили все выплаты (Сербии. — Прим.) по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕС», — заявила она.

10 апреля издание Politico сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки выделения Сербии финансовой помощи в размере до €1,5 млрд, в связи со системным «откатом» демократических реформ в стране и тесное сотрудничество с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com