В ЕС рассказали о приостановке всех выплат Сербии

В ЕС рассказали о приостановке всех выплат Сербии1
- 30.04.2026, 20:47
В стране наблюдается откат в судебной системе.
Европейский союз приостановил финансирование Сербии из-за политики в судебной системе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс в ходе конференции в Фрибурге.
«На данный момент мы приостановили все выплаты (Сербии. — Прим.) по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕС», — заявила она.
10 апреля издание Politico сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки выделения Сербии финансовой помощи в размере до €1,5 млрд, в связи со системным «откатом» демократических реформ в стране и тесное сотрудничество с Россией.