В Минске попал в ДТП Lamborghini Urus 6 30.04.2026, 20:38

2,400

Фото: t.me/koko_by

Цены на такие авто космические.

Авария с участием Lamborghini Urus произошла на столичном проспекте Независимости. Фотографию последствий ДТП опубликовал вечером 30 апреля телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

На снимке можно заметить желтый Lamborghini Urus на российских номерах с поврежденным передним бампером. Легковушка стоит вплотную к трамваю. У общественного транспорта открыты передние двери.

В столичной ГАИ аварию пока не комментировали.

В Беларуси «Зеркало» нашло три объявления о продаже подержанных Lamborghini Urus. Иномарку 2021 года с 56,9 тысячами километров пробега можно купить за 733 980 рублей. За автомобиль 2019 года с пробегом 58 570 км просят 745 095 рублей. Lamborghini Urus 2022 года (5800 км пробега) готовы отдать за 804 555 рублей.

