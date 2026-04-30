30 апреля 2026, четверг, 21:28
В Минске попал в ДТП Lamborghini Urus

  30.04.2026, 20:38
Фото: t.me/koko_by

Цены на такие авто космические.

Авария с участием Lamborghini Urus произошла на столичном проспекте Независимости. Фотографию последствий ДТП опубликовал вечером 30 апреля телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

На снимке можно заметить желтый Lamborghini Urus на российских номерах с поврежденным передним бампером. Легковушка стоит вплотную к трамваю. У общественного транспорта открыты передние двери.

В столичной ГАИ аварию пока не комментировали.

В Беларуси «Зеркало» нашло три объявления о продаже подержанных Lamborghini Urus. Иномарку 2021 года с 56,9 тысячами километров пробега можно купить за 733 980 рублей. За автомобиль 2019 года с пробегом 58 570 км просят 745 095 рублей. Lamborghini Urus 2022 года (5800 км пробега) готовы отдать за 804 555 рублей.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко