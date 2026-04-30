Доцента Витебского медуниверситета судили за оскорбление Лукашенко 30.04.2026, 20:12

Денис Голубев

Денис Голубев — кандидат ветеринарных наук.

Огласили приговор 51‑летнему доценту Витебского государственного медицинского университета Денису Голубеву, который обвинялся в оскорблении Лукашенко и содействии экстремистской деятельности, пишет «Наша Ніва».

Точный приговор преподавателю неизвестен. Как предполагает издание, ему назначили либо ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение, либо отправили в колонию.

Денис Голубев — уроженец Витебска. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. С 2002 работал в Витебском государственном медицинском университете. Сначала на кафедре патологической анатомии и гистологии, затем на кафедре органической химии, а после вернулся на прежнюю кафедру.

В 2003 году Голубев стал кандидатом ветеринарных наук.

Его научные интересы — изучение особенностей строения органов иммунной системы и морфологических изменений в них под влиянием ветеринарных препаратов.

