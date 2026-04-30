Комик высмеял пропагандиста RT за интервью с Лукашенко 1 30.04.2026, 20:40

Идрак Мирзализаде

Идрак Мирзализаде поиронизировал над вопросами Рика Санчеса.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде в шоу «Низкие умы» на YouTube посмеялся над пропагандистом RT Риком Санчесом, который взял интервью у диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Мирзализаде, Санчес после интервью заявил, что его журналистская деятельность на телеканале не ограничивается, а подготовленные для Лукашенко вопросы никто заранее не проверял.

«И потом я слушаю вопросы, и там вот такие реплики: «Александр Григорьевич, вы уникальны! Вы невероятны!» Я думаю: «Ну это надо было проверять, действительно», — поиронизировал комик.

