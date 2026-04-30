Переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет
- 30.04.2026, 20:07
Благодаря ударам ВСУ по НПЗ и трубопроводам.
Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные OilX, нефтепереработка в РФ сократилась до 4,69 млн баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с довоенным 2021-м — на 18%, или почти 1 млн баррелей в сутки.
В апреле Вооруженные силы Украины как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру, подсчитал Bloomberg. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала войны: больше было лишь в ноябре и декабре-2025 (23 и 26 соответственно).
Под налеты БПЛА попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Это «Пермнефтеоргсинтез» (30 апреля), Сызранский НПЗ (22 апреля), Новокуйбышевский НПЗ (18 апреля), Туапсинский НПЗ (16 апреля) и «Норси» (5 апреля).
Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов, одну из самых протяженных в мире и построенную в годы холодной войны. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря, через которые за рубеж вывозится каждый второй экспортый баррель.
Приморск и Усть-Луга останавливали отгрузку нефти в апреле, хотя впоследствии возобновили экспорт. Также простаивал порт Новороссийска, а в конце месяца под удар попал порт Туапсе — экспортный хаб для нефтепродуктов «Роснефти». Кроме того, в апреле под удар БПЛА попал один танкер в добавок к трем судам в марте, подсчитал Bloomberg.