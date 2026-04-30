Переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет 30.04.2026, 20:07

Благодаря ударам ВСУ по НПЗ и трубопроводам.

Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные OilX, нефтепереработка в РФ сократилась до 4,69 млн баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с довоенным 2021-м — на 18%, или почти 1 млн баррелей в сутки.

В апреле Вооруженные силы Украины как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру, подсчитал Bloomberg. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала войны: больше было лишь в ноябре и декабре-2025 (23 и 26 соответственно).

Под налеты БПЛА попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Это «Пермнефтеоргсинтез» (30 апреля), Сызранский НПЗ (22 апреля), Новокуйбышевский НПЗ (18 апреля), Туапсинский НПЗ (16 апреля) и «Норси» (5 апреля).

Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов, одну из самых протяженных в мире и построенную в годы холодной войны. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря, через которые за рубеж вывозится каждый второй экспортый баррель.

Приморск и Усть-Луга останавливали отгрузку нефти в апреле, хотя впоследствии возобновили экспорт. Также простаивал порт Новороссийска, а в конце месяца под удар попал порт Туапсе — экспортный хаб для нефтепродуктов «Роснефти». Кроме того, в апреле под удар БПЛА попал один танкер в добавок к трем судам в марте, подсчитал Bloomberg.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com