30 апреля 2026, четверг, 20:36
Google Photos с помощью ИИ будет помогать людям подбирать наряды

  • 30.04.2026, 19:47
Фото: Google

Компания готовит функцию «Гардероб».

Компания Google готовит к запуску новую функцию «Гардероб» в приложении Google Photos, которая позволит пользователям подбирать одежду с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Новый инструмент будет анализировать изображения из библиотеки фотографий и автоматически формировать цифровой гардероб, распределяя вещи по категориям. Об этом сообщает издание MacRumors.

В приложении появится отдельный раздел Wardrobe во вкладке Collections, где одежда будет отображаться в виде набора предметов, включая разделение на категории вроде верхней и нижней части. Пользователи смогут комбинировать вещи, создавая образы, а также сохранять результаты или делиться ими с другими.

Функция также позволит виртуально примерять составленные комплекты с помощью цифрового аватара, чтобы оценить внешний вид до фактического выбора одежды.

Ожидается, что функция появится летом, сначала для пользователей Android, а затем станет доступна и на устройствах с iOS.

