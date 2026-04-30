Скандальный белорусский футболист вернулся на родину 30.04.2026, 19:14

Виталий Лисакович

В новой команде его уже отстранили от тренировок.

Нападающий Виталий Лисакович отстранен от тренировок с жодинским клубом «Торпедо-БелАЗ». Решение принял главный тренер команды Дмитрий Ленцевич. Официальные причины отстранения не уточняются, сообщает bel.football.

Ранее сообщалось, что Лисакович пропустил матч против «Днепра» в чемпионате Беларуси якобы из-за болезни.

В этом сезоне он успел провести только одну игру за «Торпедо-БелАЗ» — в третьем туре против минского «Динамо», где жодинская команда проиграла со счетом 0:1.

Игрок национальной сборной Беларуси по футболу Виталий Лисакович начинал свою карьеру в солигорском «Шахтере», затем в 2018‑2019 годах играл в нескольких хорватских клубах, с 2020 года — в России. Осенью прошлого года он стал футболистом словенского «Целе», но заиграть ему там не удалось, поэтому в этом году он вернулся в Беларусь.

28‑летний Лисакович известен своим сложным характером, что, видимо, ему прежде всего и мешает закрепиться надолго в каком-нибудь клубе. После ухода из солигорского «Шахтера» в 2020 году он поменял уже 8 команд, и расставание по крайней мере с некоторыми из них не обходилось без скандалов.

