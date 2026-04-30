На рынке в Гомеле нашли просрочку четырехлетней «выдержки» 1 30.04.2026, 18:31

Иллюстрационное фото

О каких продуктах идет речь.

На рынке Гомеля торговали средствами защиты растений, срок хранения которых истек еще четыре года назад, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля.

Претензии у проверяющих возникли к продукции, которой торговали в одном из павильонов на центральном рынке областного центра. В общей сложности сотрудники КГК изъяли из продажи более 60 единиц средств защиты растений и удобрений с истекшими сроками годности.

«Просрочка составляла от трех месяцев до четырех лет», — сообщили в ведомстве.

Также контроллеры выявили свыше 300 средств защиты растений, не прошедших государственную регистрацию, и запрещенных к продаже. Еще на 450 товаров отсутствовали документы об их качестве и безопасности.

«За грубейшие нарушения законодательства деятельность павильона приостановлена. Недоброкачественная и небезопасная продукция изъята из продажи», — заявили в КГК.

