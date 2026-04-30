YouTube-канал российского блогера Дудя признали в Беларуси «экстремистским» 1 30.04.2026, 18:37

В России он заочно приговорен к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.

Суд Железнодорожного района Витебска 27 апреля признал YouTube-канал «вДудь» экстремистским. Данные об этом содержатся в реестре Министерства информации Беларуси.

В марте 2022 года суд Центрального района Минска признал «экстремистскими» два ролика на канале «вДудь». Один из них — интервью со стендап-комиком Славой Комиссаренко, который после прошедших в 2020 году протестов в Беларуси высказывался против насилия, которое силовики применяли к участникам акций, а также заявил о фальсификации результатов президентских выборов. В 2024 году минский суд заочно приговорил комика к шести годам лишения свободы, а МВД страны внесло его в национальный список экстремистов. В апреле 2025 года господина Комиссаренко лишили гражданства России по инициативе ФСБ.

«вДудь» — канал журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом). В июле 2025 года СКР возбудил в отношении него уголовное дело, поскольку журналист не маркировал плашкой иноагента свои материалы. В ноябре Басманный суд Москвы приговорил его заочно к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Председатель СКР Александр Бастрыкин в начале апреля 2026 года поручил проверить действия журналиста после выхода его интервью с главой «Русского добровольческого корпуса».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com