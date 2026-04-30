Укравшего $200 млн американского криптомошенника обнаружили в России 30.04.2026, 19:13

1,122

Фото: .svoboda.org

Подробности.

Американский криптопредприниматель Кайл Наги, которого власти США считают главным архитектором краха проекта SafeMoon и обвиняют в мошенничестве, в 2025 году был в Москве, пишет «Система» со ссылкой на материалы расследований. Наги и двое его партнеров по SafeMoon обещали инвесторам, что созданная ими криптовалюта будет «безопасно расти до Луны». Но вместо этого они вывели криптоактивы и потратили деньги инвесторов на личные нужды. SafeMoon насчитывал более 1 млн инвесторов, а на пике проект оценивался более чем в $5 млрд.

Осенью 2023 года власти США обвинили руководство SafeMoon в мошенничестве на $200 млн. Они предъявили Наги обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Двое его партнеров были арестованы. В феврале 2026 года один из них получил более 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, второй признал вину и ждет приговора. Самого Наги задержать не удалось, он находится в розыске ФБР.

Наги родился в Массачусетсе, учился в университете в Вермонте и работал механиком. Источник издания, знакомый с руководством SafeMoon, утверждает, что Наги «точно не ИТ-гений» и не создавал криптовалюту с нуля, а использовал код, который «скопировал где-то в Интернете». По словам еще одного собеседника, Наги вывел из проекта $50 млн. Американские следователи сумели отследить лишь около $5 млн: $1,4 млн осели на счетах самого Наги, $2,2 млн — на счетах его отца, $1,2 млн ушли на покупку виллы во Флориде, еще $391510 — на спорткар McLaren 720S.

Незадолго до арестов по делу SafeMoon Наги с семьей перебрался в Дубай, а в сентябре 2023 года он получил карту резидента ОАЭ, там же он купил виллу площадью 607 кв. м примерно за $1,7 млн. В Дубае Наги познакомился с российским бизнесменом Александром Копенкиным. По данным «Системы», именно Копенкин затем помог ему перебраться в Россию. Американцу подобрали коттедж площадью 1200 кв. м с участком 25 соток в элитном поселке «Гринфилд» на западе Москвы. Аренда составляла 900 000 рублей в месяц, а общие расходы на переезд Копенкин якобы оценивал в 5,5 млн рублей.

В ОАЭ и в России возникло еще два уголовных дела. В Дубае спор возник вокруг виллы Наги. Пока американец обустраивался в Подмосковье, Копенкин продал его виллу в Эмиратах за $1,8 млн. Деньги от сделки получил Копенкин, после чего Наги обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Из него следовало, что Наги выдал Копенкину генеральную доверенность на сделку по аренде виллы, а тот продал ее и присвоил деньги. Копенкин это отрицает. Его сторона утверждает, что вилла была обеспечением по займу в $3 млн, который якобы был связан с новым криптопроектом Наги.

В России Наги в августе 2024 года тоже подал заявление в подмосковную полицию, где возбудили дело о разбое. Полицейские арестовали двоих мужчин — водителя и переводчика, которые встречали Наги в Домодедово и помогали после переезда. На очных ставках Наги заявил, что они якобы требовали перевести деньги Копенкину за некую «золотую визу» для иностранцев. Они показывали ему нож и пистолет. Наги якобы перевел в общей сложности $1,5 млн. Еще $1 млн наличными, по его версии, он передал Копенкину ранее в Дубае. Общий ущерб он оценил в $4,3 млн. Водитель и переводчик Наги более полутора лет находятся под арестом в СИЗО по обвинению в разбое. Копенкин, по данным «Системы», находится в ОАЭ, где на него наложен travel ban по обвинению в мошенничестве с виллой и злоупотреблении доверием Наги. Ему грозит до 5 лет заключения. В России в конце 2025 года он был признан банкротом.

Сам Наги остается в розыске ФБР. Как минимум во второй половине 2025 года Наги оставался в Москве. Он съехал из подмосковного особняка, и его местонахождение неизвестно. В июле 2025 года он вместе с женой обращался в офис лаборатории «ДНКом» на западе столицы, а в октябре человек с тем же номером телефона и похожей датой рождения оформил карту клиента в магазине мужской одежды «Сударь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com