30 апреля 2026, четверг, 19:09
Цифра дня: какое место заняла Беларусь в Индексе свободы прессы-2026

Наша страна находится между Йеменом и Мьянмой.

Беларусь традиционно занимает место в последней двадцатке рейтинга — 165-е, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Наша страна находится между Йеменом и Мьянмой.

За год страна поднялась на одну позицию, но не из-за каких-то улучшений в медийной сфере — некоторые из соседей-аутсайдеров «обогнали» в ухудшениях.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный Индекс свободы прессы-2026. За 25 лет наблюдений средний рейтинг стран никогда не был настолько низким.

Впервые в истории Всемирного индекса свободы прессы организации «Репортеры без границ» ситуация более чем в половине стран мира оказывается в категориях «сложная» или «очень сложная».

Введение законов, ограничивающих свободу прессы, в том числе в рамках политики укрепления национальной безопасности тех или иных стран, начиная с 2001 года, привело к постепенному ухудшению положения со свободой информации, в том числе — в демократических странах.

В нижней части рейтинга худшие результаты в правовой категории (от 22 до 32 баллов из 100) показали Беларусь (165-е место), Азербайджан (171-е место), Россия (172-е место) и Туркменистан (173-е место).

В Беларуси и в РФ законы о борьбе с терроризмом и экстремизмом регулярно используются как основание для уголовного преследования журналистов за их работу.

