30 апреля 2026, четверг, 19:08
Bloomberg: Россия все сильнее зависит от Китая

  • 30.04.2026, 18:27
Фото: Reuters

Речь идет о ключевых элементах для оборонной промышленности.

Россия стала гораздо сильнее зависеть от Китая в сфере ключевых технологий. По данным источников, более 90% санкционных компонентов теперь поступают через китайские каналы, тогда как ранее этот показатель составлял около 80%, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о ключевых элементах для оборонной промышленности — полупроводниках, электронике, интегральных схемах и станках. Эти поставки позволяют Москве наращивать производство вооружений, включая ракеты и беспилотники.

Евросоюз пытается перекрыть так называемые «серые» маршруты поставок, вводя санкции против компаний из разных стран, включая Китай и Гонконг. Однако эффективность этих мер все еще недостаточна.

Помимо технологий, Пекин, по данным западных оценок, предоставляет России доступ к спутниковым снимкам, геопространственной разведке и дронам. При этом аналогичные поставки в адрес Украины и других стран были сокращены.

Внутри ЕС нет единой позиции по ужесточению давления на Китай. Многие государства опасаются ответных экономических мер со стороны Пекина, что сдерживает принятие более жестких решений.

Китай, в свою очередь, заявляет, что не признает односторонние санкции и продолжает «обычную» торговлю с Россией. После включения ряда китайских компаний в последний санкционный пакет ЕС Пекин пообещал принять ответные меры.

