закрыть
30 апреля 2026, четверг, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Таинственная статуя в Лондоне оказалась работой Бэнкси

3
  30.04.2026, 18:22
Фото: Getty Images

Легендарный художник стрит-арт подтвердил авторство.

Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой скульптуры, неожиданно появившейся в центре Лондона. Инсталляция была установлена в районе Ватерлоо-плейс — месте, исторически связанном с памятниками британской имперской эпохи, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Скульптура изображает мужчину в костюме, который шагает вперед с постамента, при этом его лицо полностью закрыто флагом. Работа уже вызвала широкий резонанс, так как многие увидели в ней политическое высказывание о власти, национализме и слепоте лидеров.

По информации СМИ, объект был установлен ночью, а позже художник опубликовал видео в соцсетях, подтвердив свое участие. Эксперты отмечают, что сама композиция и ее расположение усиливают смысл работы — фигура словно теряет равновесие и готова упасть, не видя, куда движется.

Новая инсталляция продолжает серию громких работ художника в Лондоне. Ранее он уже размещал провокационные изображения и скульптуры в разных частях города, часто затрагивая темы политики, войны и общественных конфликтов.

Как и другие работы Бэнкси, эта может быть недолговечной — подобные объекты нередко быстро демонтируют. Однако уже сейчас она стала одной из самых обсуждаемых художественных акций последних дней.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко