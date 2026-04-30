Таинственная статуя в Лондоне оказалась работой Бэнкси 3 30.04.2026, 18:22

Фото: Getty Images

Легендарный художник стрит-арт подтвердил авторство.

Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой скульптуры, неожиданно появившейся в центре Лондона. Инсталляция была установлена в районе Ватерлоо-плейс — месте, исторически связанном с памятниками британской имперской эпохи, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Скульптура изображает мужчину в костюме, который шагает вперед с постамента, при этом его лицо полностью закрыто флагом. Работа уже вызвала широкий резонанс, так как многие увидели в ней политическое высказывание о власти, национализме и слепоте лидеров.

По информации СМИ, объект был установлен ночью, а позже художник опубликовал видео в соцсетях, подтвердив свое участие. Эксперты отмечают, что сама композиция и ее расположение усиливают смысл работы — фигура словно теряет равновесие и готова упасть, не видя, куда движется.

Новая инсталляция продолжает серию громких работ художника в Лондоне. Ранее он уже размещал провокационные изображения и скульптуры в разных частях города, часто затрагивая темы политики, войны и общественных конфликтов.

Как и другие работы Бэнкси, эта может быть недолговечной — подобные объекты нередко быстро демонтируют. Однако уже сейчас она стала одной из самых обсуждаемых художественных акций последних дней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com